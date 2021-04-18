علم اليونان بدلا من بريطانيا ونجمة زنجبار.. 5 ملاحظات في جنازة الأمير فيليب

لاحظ متابعو جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة، الذي توفي عن عمر ناهز 99 عاما، وكانت جنازته أمس في كنيسة سانت جورج، العديد من الأمور التي ميزت الجنازة من لمسات فنية بسيطة، أظهرت مدى التخطيط لهذا الحدث.

أبرز الملاحظات على الجنازة الملكية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية:

1) عربة الدوق والقفازات



على مقعد عربة القيادة المفضلة للدوق، والتي تم منحها دورًا خاصًا في الإجراءات، وضع قبعة وسوط وقفازات قيادة بنية اللون، ووقفت العربة، وسحبها اثنان من المهور السوداء وهما بالمورال نيفيس ونوتلاو ستورم أثناء مرور الموكب.

عربة القيادة المفضلة لدوق إدنبرة كانت إشارة إلى حب الأمير فيليب للرياضة السريعة، التي بدأها عندما بلغ الخمسين من عمره واستمر في الاستمتاع بشكل غير تنافسي في التسعينيات من عمره، وتم بناء العربة ذات العجلات الأربع المصنوعة من الألومنيوم والصلب المصقول باللون الأخضر الداكن وفقًا لمواصفات الدوق الدقيقة قبل 8 سنوات، وبدأ في استخدامها في سن 91 عامًا للتجول حول وندسور والعقارات الملكية الأخرى.

أما العلبة الحمراء التي ظهرت على مقعد العربة بجوار قبعته، والسوط والقفازات، كانت عبارة عن وعاء مقطوع السكر، والذي اعتاد الأمير فيليب منه إعطاء المهور طعامهم.

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2) صفير البحارة



عندما توقفت عربة لاند روفر في كنيسة سانت جورج، قامت مجموعة أنابيب تابعة للبحرية الملكية بتوصيل السفينة ستيل، بقيادة بحرية لجذب انتباه الطاقم. وعندما قام أحد أفراد مشاة البحرية الملكية برفع التابوت من السيارة، قاموا بتدوير الجانب ، كعلامة احترام ، وبعد ذلك تم نقل التابوت إلى أعلى الدرجات.

كانت الأنابيب ، المعروفة باسم نداء القارب أو صافرة bosun ، تُستخدم لإعطاء الأوامر لأن نبرة صوتها العالية يمكن سماعها بسبب ضجيج الطقس السيئ أو طاقم العمل، وتُستخدم الآن الصفارات للتحية الاحتفالية لضيف مهم أو ضابط كبير أو في جنازة، وكانت البحرية الملكية جزءًا مهمًا من حياة الدوق حيث خدم فيها بامتياز خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن يتخلى عن الحياة البحرية لدعم زوجته في واجباتها الملكية.

3) علم اليونان على نعش الأمير فيليب



كان نعش الدوق ملفوفًا بعلمه الشخصي، يمثل العلم عنصر شخصي من حياته ، من تراثه اليوناني إلى ألقابه البريطانية، فعندما ارتبط بالأميرة إليزابيث في عام 1946 ، تخلى عن لقبه اليوناني وأصبح مواطنًا بريطانيًا ، متخذًا اسم والدته، مونتباتن، لقبا له.



4) نجمة زنجبار اللامعة ... وميداليات أخرى



تم وضع 9 وسائد على مذبح كنيسة القديس جورج وعرضت مجموعة مختارة من الميداليات والأوسمة الأخرى التي حصل عليها الدوق. اختارهم بنفسه حيث خطط لجنازته بالتفصيل، ومنهم وسام الاستحقاق ، السلسلة الملكية الفيكتورية ومجموعة الميدالية بالحجم الكامل ، مخيطان على وسادة.

تمت حياكة الشعارات - بما في ذلك وسام النجم اللامع من زنجبار ، ونظام الأسرة في بروناي ، ووسام دارجا أوتاما تيماسيك في سنغافورة - على الوسائد باستخدام سلك، بدلاً من جديلة ، وهو أمر ملحوظ أكثر، ويُعتقد أن الدوق تلقى جوائز وأوسمة من أكثر من 50 دولة، لم تكن هناك مساحة كافية لعرضها جميعًا في الكنيسة.

5) سيارة لاند روفر من تصميمه



كان مشهدًا غير معتاد أن ترى سيارة لاند روفر خضراء في موكب جنازة دوق إدنبرة إلى كنيسة القديس جورج ، وتناقضًا ملحوظًا مع الجنازات الملكية السابقة ، عندما كان المشهد الكئيب لجنازة تقليدية تستقبل المعزين.

لكن سيارات لاند روفر كانت سيارات مفضلة لدى الدوق لعقود من الزمن، لذلك عندما تعلق الأمر بالتخطيط لجنازته ، لم يكن هناك سوى خيار واحد فقط من السيارات لتحمله في رحلته الأخيرة، وأمضى الدوق 16 عامًا في تعديل هذا الطراز المعين ، وهو Land Rover Defender TD5130 ، والذي تم تصنيعه في مصنع Solihull التابع للشركة في عام 2003.

وبدأ في الإشراف على العمل اللازم لتحويله عندما كان يبلغ من العمر 82 عامًا ، وأجرى التعديلات النهائية في عام 2019 ، وهو العام الذي بلغ فيه 98 عامًا، وتمت إعادة طلاء السيارة باللون الأخضر العسكري بناءً على طلب الدوق وصمم الجزء الخلفي المفتوح من أجل نعشه ، بالإضافة إلى سدادات لتثبيتها في مكانها.

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