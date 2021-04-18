أحمد السقا وسط جمهوره في الشارع أثناء تصوير نسل الأغراب .. فيديو

نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال كواليس تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي يُعرض حاليا في الموسم الرمضاني 2021.



وظهر "السقا"، في الفيديو وهو أمام إحدى السيارات والجماهير تلتف حوله وتهتف له وعلق “شكرا للجمهور العظيم و لسه و لسه و لسه #نسل_الاغراب #عساف_الغريب".



مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

