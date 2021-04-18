لميس الحديدي: الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 مهمة ودسمة

أشادت الاعلامية لميس الحديدي بالموسم الدرامي الرمضاني الحالي الذي تقدمه المتحدة للخدمات الاعلامية.

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان، قائلة: "استطعنا منذ الأيام الأولى من رمضان أن نشهد موسماً درامياً في رمضان رفيع المستوى من الناحية الانتاجية والإخراجية ومن ناحية المضمون والذي يثير قضايا هامة تفتح النقاش وتخاطب العقل المصري".

وأردفت: “واضح الشكل الإخراجي والانتاجي الضخم وتصوير الأحداث في عدد من المسلسلات بما يؤكد أن لدينا منتج درامي محترم ورائع على الشاشات المصرية والعربية”.

وذكرت الحديدي أن أهم هذه المسلسلات على الاطلاق هي الاختيار 2 خاصة الحلقة الخامسة والتي كانت حلقة ثقيلة جداً ودسمة علينا جميعاً.

كان مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، قرر إذاعة حلقة السبت ٥ رمضان من مسلسل "الاختيار ٢" بدون فواصل إعلانية.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن القرار صدر بتحديد الحلقة ٥ كونها تحتوي أحداثا هامة مرت في تاريخ مصر وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.