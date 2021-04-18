التحالف يعلن إحباط هجوم إرهابي جديد لـ الحوثيين تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، إحباط هجوم إرهابي جديد من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن باتجاه المملكة العربية السعودية.

وبحسب "الشرق" السعودية، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار بالأجواء اليمنية.

وأوضحت قوات التحالف، أن الطائرة المفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف أن الحوثي تواصل المحاولات العدائية الممنهجة والمتعمدة لاستهداف المدنيين.

وقال التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".