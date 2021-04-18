تامر عبد الحميد: زيزو عقله مع السوشيال ميديا.. وكارتيرون كعبه عالي على الأهلي

أكد تامر عبد الحميد، ظهير أيمن الزمالك السابق، أن شيكابالا الأفضل للمشاركة أساسيا بدلا من زيزو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وقال تامر عبد الحميد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أفضل البدء بشيكابالا بدلا من زيزو، لأنه الأجهز ولديه خبرات".

وأضاف: "زيزو ليس في أفضل حالاته الفنية وهناك ضغوط جماهيرية عليه وعقله ليس بالملعب ومهتم بالسوشيال ميديا أكثر".

وأردف: "مروان حمدي هو الأفضل بالنسبة لكارتيرون، سيحاول الضغط وهز دفاع الأهلي، واللعب على الأخطاء الفردية".

وتابع: "كارتيرون كعبه عالي على النادي الأهلي ويقود المباريات بشكل أفضل من ممتاز".