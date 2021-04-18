عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبد الحميد: زيزو عقله مع السوشيال ميديا.. وكارتيرون كعبه عالي على الأهلي

صدى البلد

أكد تامر عبد الحميد، ظهير أيمن الزمالك السابق، أن شيكابالا الأفضل للمشاركة أساسيا بدلا من زيزو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وقال تامر عبد الحميد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أفضل البدء بشيكابالا بدلا من زيزو، لأنه الأجهز ولديه خبرات".

وأضاف: "زيزو ليس في أفضل حالاته الفنية وهناك ضغوط جماهيرية عليه وعقله ليس بالملعب ومهتم بالسوشيال ميديا أكثر".

وأردف: "مروان حمدي هو الأفضل بالنسبة لكارتيرون، سيحاول الضغط وهز دفاع الأهلي، واللعب على الأخطاء الفردية".

وتابع: "كارتيرون كعبه عالي على النادي الأهلي ويقود المباريات بشكل أفضل من ممتاز".

الأهلى الزمالك وكارتيرون زيزو شيكابالا مروان حمدي هاني حتحوت

ترشيحاتنا

ليلة القمة .. القيمة التسويقية ترجح كفة لاعبي الأهلي ضد الزمالك

إيران تبني 4 مبان نووية جديدة في موقع بارشين المشبوه

حدث في رمضان .. أشهر الأحداث التاريخية والدينية فى اليوم السادس من الشهر الكريم

انقراض جماعي.. كوكب الأرض على موعد مع كارثة كبرى وتحذيرات خطيرة| صور

غيابات مؤثرة.. التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

مفاجأة كارتيرون .. التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الأهلي فى قمة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيابات مؤثرة.. التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

الاختيار 2 .. أول رد من أحمد مكى بعد عرض حلقة أحداث فض رابعة

بعد حلقة الاختيار 2 .. قصة ابن سفاحة كرداسة سامية شنن وانتمائه للجماعة الإرهابية

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ