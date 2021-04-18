السيطرة على حريق في صالة جيم نادي سبورتنج

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، في السيطرة على حريق اندلع في صالة جيم بنادي سبورتنج بالإسكندرية، بسبب وجود ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير، إخطارًا بوجود حريق داخل نادى سبورتنج وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية.



وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب حوالي الساعة الواحدة صباح اليوم بسبب ماس كهربائي في لوحة تشغيل السونا في جيميانزيوم السباحة أدى إلى حريق في غرف السونة بالجيم.ولم يسفر الحريق عن أي إصابات وخسائر في الأرواح،

وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

