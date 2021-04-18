الداودي يتفقد أعمال مبادرة قنا تتجمل فجرا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فجر اليوم الأحد، أعمال التطوير والتجميل التى تجرى بعدد من ميادين وشوارع مدينة قنا، ضمن فعاليات مبادرة " قنا تتجمل"، التي انطلقت تحت رعايته مطلع شهر يناير الماضى.

رافق المحافظ خلال الجولة، حازم عمر، نائب محافظ قنا والمهندس تامر سعيد، السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ قنا، أعمال تجميل و دهان البلدورات و سور المدافن و تخطيط الشوارع بمنطقة مصنع الغزل امتداد شارع مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى وذلك بطول٣ كيلو متر، بالإضافة إلى صيانة ودهان أعمدة الإنارة و الكشافات.

و وجه الداودى، بضرورة الحفاظ على الطابع الجمالي لمدينة قنا، من خلال الأعمال والرسومات المستخدمة، مشيداً بأعمال التجميل التى تشمل دهان سور المقابر وأعمدة الإنارة، بطول الطريق، وصيانة أحواض الزرع وتجديد ودهان البلدورات.

وأشار محافظ قنا، إلى أن أعمال التجميل تتم بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، فى إطار حرص المحافظة علي الارتقاء بالمستوى الجمالي و الحضاري للمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن أعمال مبادرة قنا تتجمل بدأت بزراعة مجموعة من الأزهار ذات الألوان المتنوعة والخلابة بشوارع وميادين المحافظة وامتدت إلى عدد من مدن المحافظة وهو ما أضفى مظهراً جمالياً يساهم فى تحقيق بيئة صحية وآمنة، إضافة إلى طلاء واجهات الكبارى داخل المدينة، الذى نال استحسان العديد من المواطنين فى الشارع القنائى.

محافظ قنا يتفقد أعمال التجميل

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