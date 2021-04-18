متحمسة جدا .. غادة عادل تشوق جمهورها لعمل جديد برعاية تركى آل الشيخ

شوقت الفنانة غادة عادل متابعيها عبر إنستجرام بصورة تجمعها بتركى آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وتتحدث عن عمل جديد يجمعهما سويا.



وظهر فى الصورة الفنان آسر ياسين وزوجته و الفنان خالد الصاوى وكتبت معلقة: «انا تشرفت بدعوتك واستقبالك الجميل وانبسطت من كل قلبي ومتحمسه جدا للعمل القادم إن شاء الله».



وتشارك غادة فى الموسم الرمضانى برنامج"خمس نجوم" ويتناوب النجوم على تقديم الحلقات، فكل نجم سيقدم 6 حلقاتمن البرنامج، ويحمل عددا من المفاجأت، وتم استضافة عدد من نجوم الفن.

وتشارك غادة فى فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد ممدوح، محمد فراج، عمروعبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصرى، والفيلم منتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.