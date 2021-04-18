لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة .. 4 نصائح للمزارعين للحفاظ على المحاصيل

قال الدكتور محمد فهيم مدير معمل المناخ بوزارة الزراعة، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية تؤثر على المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أنه يجب اتباع 4 خطوات للحد من خطورة تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل.

وأوضح مدير معمل المناخ بوزارة الزراعة فى تصريحات أن الـ 4 خطوات هى كالآتى:

1- استباق الموجة بري الأرض بشكل مشبع لكافة المحاصيل المروية بالتنقيط أو الغمر على أن يكون في الفترة الصباحية.

2- إضافة مركبات تنظيم الامتصاص (حامض الفولفيك + نترات ماغنسيوم + عالي الفسفور).

3- تأجيل شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة حتى الثلاثاء المقبل.

4- عدم رش المبيدات بما فيها الزيت المعدني تماما، وضرورة تطبيق كل ما ذكر لكل المحاصيل فاكهة أو خضر عدا المحاصيل في النصف الأخير من عمرها.​



وأكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البلاد تتعرض لظاهرتين جويتين في آنِ واحد، حيث يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.



وأضاف رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن تلك الظاهرة ينتج عنها ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من الجمعة وحتى الاثنين، وسوف يكون أشدها حرارة يومي الأحد والاثنين، وتصل في «القاهرة، دمنهور، والمنصورة» 42 درجة مئوية، وطنطا 41 درجة مئوية، والاسكندرية 40 درجة مئوية، و«بنها، المنصورة، الزقازيق، والمحلة» 41 درجة مئوية، و«المنيا، بني سويف، الفيوم، واسيوط» 41 درجة مئوية، و«سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان» 42 درجة مئوية.