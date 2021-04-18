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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الكرة: غياب الجماهير سيساعد الحكام في القمة .. وهذا موعد حسم دوري 99

صدى البلد

تمنى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم، التوفيق لطاقم الحكام الذي سيدير قمة الأهلي والزمالك، بالدور الأول للدوري الممتاز المؤجلة من الجولة الرابعة.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن من 11 مباراة.

وقررت لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود البنا حكمًا للمباراة، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

ويتكون الطاقم التحكيمي من محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو".

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى أن يكون تقييم طاقم حكام القمة موضوعيا، ويقدموا مباراة كبيرة تعيد التحكيم المصري لمواجهات القطبين".

وزاد: "أنا صاحب قرار إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، ولجنة الحكام من اختارت الحكم محمود البنا، خاصة أنه المصنف الأول من الحكام الدوليين".

وأردف: "الحضور سيكون 25 فردا فقط لكل فريق، والقمة الثانية في الدوري ستكون بطاقم مصري حتى لو لم يوفق الطاقم الذي سيدير مباراة الغد".

وشدد رئيس اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم: "غياب الجماهير عن المدرجات يسهل مهمة الحكم المصري في المباراة".

وعن أزمة قمة الشباب بين الأهلي والزمالك، قال أحمد مجاهد: "قرار حسم دوري الجمهورية 99 سيكون عقب نهاية شهر رمضان".

اتحاد الكرة أحمد مجاهد الأهلي والزمالك اللجنة الثلاثية القمة لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم ستاد القاهرة الدولي محمود البنا

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