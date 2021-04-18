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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شارما تضرب موعدا مع أنس جابر في نهائي "شارلستون 2"

صدى البلد

لم تتأهل لاعبة التنس الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو إلى نهائي بطولة "شارلستون2"، عقب الخسارة أمام الأسترالية استرا شارما بواقع 7-6 (7-5) و6-1 التي ستتنافس على اللقب مع التونسية أنس جابر.

وخسرت أوسوريو (19 عاما) ، التي حققت منذ أسبوع الفوز في بوجوتا وحصدت 8 انتصارات على التوالي، أمام شارما، المصنفة 165 عالميا، التي كانت أفضل.

وتتطلع اللاعبة الأسترالية، التي بلغت النهائي في ساعة ونصف، لحصد ثاني لقب في مسيرتها عقب التتويج بلقب بوجوتا في عام 2019.

وستواجه في النهائي التونسية أنس جابر، التي فازت اليوم السبت على لاعبة مونتنيجرو دانكا كوفينيتش، في الدور نصف النهائي بواقع مجموعتين دون رد.

واحتاجت اللاعبة التونسية لساعة و29 دقيقة، للفوز على كوفينيتش بواقع (6-3 و6-0).

وكان النهائي الأول لأنس جابر هو بطولة موسكو للتنس، والتي تعد حتى هذه اللحظة البطولة الوحيدة التي حققتها خلال مسيرتها الاحترافية.
 

تونس التنس انس جابر التونسي التونسية نهائي شارلستون 2

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