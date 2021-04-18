بيكيه: علينا التفكير في حصد الليجا وتحقيق الثنائية

أبدى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، سعادته الغامرة بالفوز بنتيجة (4-0) على أتلتيك بيلباو، والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كانت سنة صعبة، وهي مثل الحياة أحيانًا تسقط وعليك أن تعود".



وأضاف: "منذ بداية العام قمنا بتغييرات، واليوم هو مثال على كيفية لعب الفريق، وأنا سعيد للغاية للاعبين القدامى وأيضًا الشباب الذين أظهروا قدراتهم، وسعيد جدًا لمجلس الإدارة الجديد بقيادة خوان لابورتا الذي بدأ عمله بحماس كبير".

وتابع بيكيه: "الآن علينا المضي قدمًا في الليجا، لإنهاء الموسم بلقبي الليجا والكأس، وأعتقد أنه لن يكون سيئا على الإطلاق".

وواصل: "ربما لا تكون الكأس البطولة الأهم، لكن في اللحظات الصعبة، تُعزز هذه الألقاب موقف النادي".

وأردف: "كومان جاء في وقت صعب، وجزء من الفضل يعود إليه، وأنا سعيد جدًا له وللجهاز الفني".

وأتم بيكيه حديثه: "حالة ركبتي؟ أنا بخير".