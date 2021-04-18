بعيدًا عن الرسمية.. ملكة بريطانيا تنشر صورة رومانسية تجمعها بـ الأمير فيليب لأول مرة

ظهر التأثر والحزن جليًا على ملكة بريطانيا بفراق زوجها و"عشرة عمرها" الأمير فيليب، بعد قصة حب أسطورية وزواج دام لـ 73 عامًا.

شرعت الملكة في نشر العديد من الصور والذكريات التي جمعتها بزوجها، ضمن الحفلات والنزاعات الفردية وأمكانهما المفضلة، وشاركت الملكة عبر حسابها الشخصي في إنستجرام صورتها المفضلة مع زوجها الراحل الأمير فيليب.

ظهر الزوجان في الصورة بزي غير رسمي، وهما يسترخيان معًا بعيدًا عن الواجبات العامة والتقييدات الملكية، يستمتعان بالمناظر الخلابة للمرتفعات الاسكتلندية.

وفي راحة تامة وابتسامة حارة للمصور، يجلس فيليب والملكة على العشب في Coyles of Muick، ​​وهي بقعة جميلة بالقرب من بلدة Ballater في Aberdeenshire.

يرجع عمر الصورة إلى عام 2003، ويبدو أنها التقطت في المكان المفضل للملكة، وظهر الأمير فيليب مستلقيًا على بساط، مرتكزًا على كوعه الأيسر ويضع قبعته على ركبته اليمنى برشاقة.

فيما تجلس الملكة إلى جانبه، وهي ترتدي تنورة من الترتان، وبلوزة وسترة من صوف محبوك وخيط من اللؤلؤ.