التشيك تطرد 18 دبلوماسياً روسياً بسبب التورط في جريمة خطيرة .. تفاصيل

وحدة النخبة في المخابرات الروسية تهز أوروبا

ألقت التشيك، باللوم في سلسلة من الانفجارات الغامضة في عام 2014 في مستودعات الذخيرة التشيكية على وحدة النخبة في جهاز المخابرات العسكرية الروسية، وهي جماعة ربطتها بريطانيا بهجوم 2018 بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في سالزبوري بإنجلترا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال رئيس الوزراء أندريه بابيس في مؤتمر صحفي في براج إن حكومته سترد بطرد 18 دبلوماسيًا روسيًا حددتهم بأنهم جواسيس.

وأضاف أن هناك أدلة واضحة جمعتها أجهزة المخابرات والأمن التشيكية، تظهر "شكًا معقولاً" في أن المجموعة الروسية، المعروفة باسم الوحدة 29155، كانت متورطة في التفجيرات أواخر عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من التشيك.

وأكد الإعلان على اتساع نطاق جهود روسيا لتوسيع نفوذها ومتابعة الأعمال العدوانية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمليات العسكرية والاغتيالات والهجمات الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة النخبة الروسية عملت لمدة عقد على الأقل، مع التركيز على عمليات التخريب والاغتيال خارج حدود روسيا. ظهرت لأول مرة بعد هجوم مارس 2018 في سالزبوري، إنجلترا، على الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا، باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك. أصيب كلاهما بمرض خطير ولكنهما تعافيا فيما بعد.

وألقت بريطانيا باللوم في هجوم سالزبوري على المخابرات العسكرية الروسية ، المعروفة باسم "جي آر يو"، وحددت اثنين من عملائها ، الذين سافروا تحت أسماء وهمية ، وهما الكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف ، باعتباره المشتبه به الرئيسي.



أثناء حديث رئيس الوزراء في براج، أصدرت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية التشيكية بيانًا خاصًا بها، قائلة إن رجلين روسيين يستخدمان نفس الأسماء مطلوبان لصلتهما "بجريمة خطيرة" غير محددة ومن المعروف أن في جمهورية التشيك - بما في ذلك منطقة زلين، حيث انفجرت مستودعات الذخيرة - من 11 أكتوبر إلى 16 أكتوبر 2014، تاريخ الانفجار الأول.

ونشرت الشرطة التشيكية أيضًا صوراً للرجلين اللذين كانا يشبهان الرجلين اللذين ظهرتا في الصور التي نشرتها بريطانيا عام 2018. قالت الشرطة إن الرجال استخدموا هويتين مختلفتين على الأقل وطلبوا من أي شخص رآهم أو يعرف أي شيء عن تحركاتهم في جمهورية التشيك الاتصال بخط ساخن.

ولم يتهم بابيس، رئيس الوزراء، الروس بشكل مباشر بالتورط في تفجيرات مستودع الأسلحة، لكنه قال إن هناك "أدلة قاطعة" على تورط عملاء يعملون لصالح المخابرات العسكرية الروسية.

وأضاف بابيس: "جمهورية التشيك دولة ذات سيادة ويجب أن تتصرف وفقًا لذلك الكشف غير المسبوق".

وكانت جمهورية التشيك ، العضو في حلف شمال الأطلسي ، قد طردت دبلوماسيين روس في الماضي، لكنها لم تأمر أبدًا بطرد مثل هذا العدد كما فعلت يوم السبت. جاءت عمليات الطرد بعد أيام فقط من طرد واشنطن 10 دبلوماسيين روس بسبب التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي واختراق أنظمة الكمبيوتر التي تستخدمها الوكالات الحكومية.

كما طردت بولندا، وهي عضو آخر في حلف شمال الأطلسي، دبلوماسيين روسيين في الأيام الأخيرة، وأمرت ثلاثة منهم بالمغادرة يوم الخميس فيما وصفته وارسو بأنه بادرة "تضامن" مع الولايات المتحدة. كان الإجراء التشيكي، مع ذلك، أكثر حدة وكاسحًا بشكل غير عادي.

قال القائم بأعمال وزير الخارجية، جان هاماسك، في براج: "أنا آسف لأن العلاقات التشيكية الروسية ستعاني، ومع ذلك، يجب على جمهورية التشيك الرد".

لم يتم شرح سبب انفجارات مستودع الذخيرة، التي بدأت في قرية فلاتشوفيتسي واستؤنفت في مستودع قريب في ديسمبر 2014، بشكل كامل.