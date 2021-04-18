ليلة القمة .. القيمة التسويقية ترجح كفة لاعبي الأهلي ضد الزمالك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مواجهة قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء اليوم، في مباراة قمة الدور الأول للدوري المصري الممتاز المؤجلة من الجولة الرابعة.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن من 11 مباراة.

ولن تكون مهمة لاعبي الأهلي سهلة في الخروج بالانتصار، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب صفوف المارد الأحمر ولعل أبرزها حارس المرمي محمد الشناوي بعد أصابته بفيروس كورونا .

ويدخل الزمالك اللقاء بالقوة الضاربة ولكنه يسعي لفك لعنة مباريات الدور الأول حيث تقابل الفريقان، 59 مرة في الدور الأول بالدوري، آخرها مباراة الموسم الماضي، التي انسحب فيها الأبيض، وتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي.

ونستعرض لكم في هذا التقرير القيمة التسويقية للاعبي الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة

النادي الأهلي

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 25.5 مليون يورو كأغلي نادي في الدوري المصري حيث يتصدر ترتيب اللاعبين الأعلى في القيمة التسويقية داخل النادي كالتالي:-

1-محمد الشناوي : 2 مليون ونصف يورو.

2- علي معلول: مليون ونصف يورو.

3- أليو ديانج : مليون ونصف يورو.

4- عمرو السولية : مليون ونصف يورو.

5- جونيور أجاء : مليون ونصف يورو.

نادي الزمالك.

تبلغ القيمة التسويقية لنادي الزمالك 19.45 مليون يورو حيث يتصدر ترتيب اللاعبين الأعلى في القيمة التسويقية داخل النادي كالاتي:-

1- فرجاني ساسي: 2مليون ونصف يورو.

2- أشرف بن شرقي : 2 مليون يورو.

-3 محمود علاء: مليون ونصف يورو.

4- طارق حامد : مليون و200 ألف يورو.

5- أحمد سيد زيزو: مليون و200 ألف يورو.

وخاض الأهلى 11 مباراة حتى الأن وذلك لمشاركته فى بطولة العالم للأندية التى أقيمت مؤخرا فى العاصمة القطرية الدوحة وشهدت تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى انجاز تاريخى مكررا انجاز الفريق فى عام 2006 .

وحقق الأهلى الذى يحتل المركز الثانى فى المباريات التى خاضها حتى الأن فى بطولة الدورى الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 ولم يتلق أى خسارة حتى الان فى بطولة الدورى وجمع 27 نقطة فيما سجل 23 هدفا ليحتل أقوى خط هجوم رغم أنه لم يستكمل مبارياته المؤجلة فيما منى مرماه بـ 5 اهداف فقط ليصبح أقوى خط دفاع .

وخاض الزمالك14 مباراة ويحتل المركز الأول بـ 33 نقطة حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 3 وخسر مباراة واحدة أمام غزل المحلة فيما سجل 23 هدفا ومنى مرماه بـ 6 أهداف .