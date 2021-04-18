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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تعلن عن موعد تدشين أول سيارة كهربائية بالكامل

صدى البلد

أعلنت شركة فيراري لصناعة السيارات الخارقة ، منذ فترة العمل على سيارة كهربائية بالكامل، دون تحديد موعد لانطلاقها، ولكن كشف رئيس مجلس إدارة فيراري جون إلكان، خلال الاجتماع العام السنوي للعلامة التُجارية عن موعدها بالتفصيل.

قال جون إلكان، إن السيارة الكهربائية بالكامل سيتم تدشينها في عام 2025، وستكون نتاج خبرات وطموح مهندسي ومصممي الشركة لهذه النقلة الهامة في تاريخ الشركة، وهي خُطوة ستكون ثورية وهامة في تاريخ الصانع الإيطالي بالتأكيد.

وكانت فيراري ، دشنت لأول مرة في أواخر العام الماضي، سيارة تأتي بمحرك V6 بتقنية F1، إلا أنها وعدت بإصدار كهربائي بتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.8 ثانية، وبسرعة قصوى تبلغ 325 كم/س.

 

وبالفعل شوهدت هذه السيارة الخارقة أثناء اختبارها في حلبة اختبار فيراري مؤخراً، ومن المُتوقع أن يتم تدشين نسختها الكهربائية في عام 2023.

وكان رئيس فيرارى التُجاري إنريكو جاليرا لم يكن متحمساً لهذه الخطوة، حيث قال العام الماضي أن تقنيات البطاريات لم يتم تطويرها بما يكفي لتلبية احتياجات السيارات الخارقة، ولا يعتقد أن ذلك سيتغير خلال السنوات الخمس المقبلة ، لذلك لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لبناء سيارة كهربائية في الماضي .

 

جدير بالذكر أن صناعة السيارات تشهد حالياً توجهاً متزايداً نحو السيارات الكهربائية، مع صد الحكومات الأوروبية بشكل متزايد للسيارات التقليدية، لذا فهذه الخطوة تعتبر حتمية، ومع ذلك يبدو أن إلكان ينظر إلى هذه الخطوة على أنها فرصة وليس التزاماً.

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