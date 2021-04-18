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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إلغاء زفافها.. لقاح كورونا يساعد عروسا على الاحتفال بليلة العمر| فيديو

عروس
عروس

مثل العديد من العرائس في بريطانيا، تعرضت سارة إلى صدمة محزنة عند إلغاء حفل زفافها بسبب تفشي وباء كورونا.

لم تستطع «سارة ستادلي» ارتداء ثوب الزفاف الذي اشترته واحتفظت به من أجل يوم العمر، لكنها رفضت أن تضيع على نفسها الفرصة وقررت ارتدائه بطريقة مختلفة.

تجهزت العروس وكأنها تتجه إلى حفل زفافها الذي لطالما حلمت به، وبدلًا من التوجه نحو قاعة الفرح، انطلقت من أجل تلقي لقاح كورونا في بالتيمور، فجعلت منها لحظة مميزة للغاية.

وتعاملت مع حقيقة أنها لن تقم بحفل زفاف أبدًا طالما هذا الوباء موجود، قالت ستادلي لـ WJZ التابعة لشبكة CBS بالتيمور: "تأكدت أنني لن أستطع إقامة حفل زفاف آمن وممتع، لذا قررت خلق لحظة مميزة أتذكرها طوال العمر".

وبمجرد أن وصلت إلى موقع تلقي اللقاح، أصبحت سارة محط الأنظار، تقول معبرة عن تلك اللحظة: "كانت بالنسبة لي بمثابة احتفال رائع".

وأضافت: "لقد مررنا بالعديد من اللحظات السيئة خلال الوباء، والكثير من الأشياء تم إلغاؤها، وهذا الفستان، يمثل الأمل".

شارك النظام الطبي في جامعة ميريلاند صورًا لها وهي تتلقى التطعيم ضد كورونا في فستانها الأبيض، والتي حظيت باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حتى أن صور ستادلي في فستانها تمت مشاركتها على "سي بي إس هذا الصباح" مع المذيعة «جايل كينج» التي قالت أن "فستان سارة كان جميلًا للغاية".

عروس

IMG_20210418_062616
IMG_20210418_062616

IMG_20210418_062616
IMG_20210418_062616
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