نوح وسكلانس.. محمد إمام يروج لمسلسل النمر عبر السوشيال ميديا

نشر الفنان محمد إمام صورة من مسلسله "النمر" عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وعلق محمد إمام على الصورة: "نوح وسكلانس النمر".

ويشارك في مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة،وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

ويعرض مسلسل النمر، بطولة الفنان محمد إمام، على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبو ظبي دراما”،وكلك على منصتي “شاهد- Watch iT”.

وتلقى محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي؛ بعد مشاركته في مسلسل هوجان، الذيدارت أحداثه حول تورط الشاب "هوجان" ذو القدرات الخارقة، في مقتل “سليمان” دفاعًا عن “بهلول”، ثم يتورط فيسرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة “هوجان” بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل “وردة” بحثها عنه والتقرب منه؛ لكي تتزوجه.