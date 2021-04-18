سعد الصغير: انتظروني قريبا مع بسمة وهبة في العرافة

روج سعد الصغير عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لحلقته مع الإعلامية بسمة وهبة.

وظهر سعد الصغير في الصورة من حلقته برفقة بسمة وهبة وكتب معلقا:" انتظرو قريبا #سعد الصغير و#بسمه_وهبه في العرافه علي قناة المحور".

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبه صورة من كواليس برنامجها الرمضاني الجديد "العرافة"، المقرر عرضه بعد الإفطار مباشرة على قناة المحور.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والذي تعتمد فيه على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.