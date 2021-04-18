عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعد الصغير: انتظروني قريبا مع بسمة وهبة في العرافة

صدى البلد

روج سعد الصغير عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لحلقته مع الإعلامية بسمة وهبة.

وظهر سعد الصغير في الصورة من حلقته برفقة بسمة وهبة وكتب معلقا:" انتظرو قريبا #سعد الصغير و#بسمه_وهبه في العرافه علي قناة المحور".

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبه صورة من كواليس برنامجها الرمضاني الجديد "العرافة"، المقرر عرضه بعد الإفطار مباشرة على قناة المحور.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والذي تعتمد فيه على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

 

 

العرافة برنامج العرافة شيخ الحارة اخبار الفن سوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

بسمة وهبه تشوق جمهورها للحلقة المقبلة لبرنامجها "العرافة"

إيمان البحر درويش يفتح خزائن أسراره مع "العرافة" بسمة وهبة.. الليلة

بسمة وهبة تنشر صورة من كواليس الحلقة الاولي لبرنامج "العرافة"

ترشيحاتنا

تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ3 ملايين

في 6 خطوات.. أفضل النصائح لقائدي السيارات أثناء السفر خلال شهر رمضان

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح والإخوان ولعوا في البلد.. ومفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم

تعرف على موعد استئناف البناء في المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب أم يجب الانتظار للتشهد؟ الإفتاء توضح

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ