عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة محتشمة.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

شاركت الفنانة نيرمين الفقي ،متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

 

وتألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت قفطان طويل ذو أكمام طويلة باللون الفوشيا، واتسم التصميم ببعض النقوشات التي حملت اللون الذهبي.

 

وتزينت نيرمين الفقي بمجموعة من المجوهرات الجذابة  التي منحتها إطلالة متكاملة،ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها مما كشف عن جمال ملامحها.

 

نيرمين الفقي إطلالة نيرمين الفقي صور نيرمين الفقي إطلالات نيرمين الفقي اطلالات المشاهير

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي تتألق من أحدث ظهور .. ومتابعوها: قمر

نيرمين الفقي تشارك صورة من كواليس مسلسل ضل راجل

ترشيحاتنا

تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ3 ملايين

في 6 خطوات.. أفضل النصائح لقائدي السيارات أثناء السفر خلال شهر رمضان

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح والإخوان ولعوا في البلد.. ومفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم

تعرف على موعد استئناف البناء في المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب أم يجب الانتظار للتشهد؟ الإفتاء توضح

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ