بإطلالة محتشمة.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نيرمين الفقي ،متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وتألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت قفطان طويل ذو أكمام طويلة باللون الفوشيا، واتسم التصميم ببعض النقوشات التي حملت اللون الذهبي.

وتزينت نيرمين الفقي بمجموعة من المجوهرات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة،ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها مما كشف عن جمال ملامحها.