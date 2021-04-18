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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير العشوائيات : الأسمرات تصدر السجاد اليدوى والملابس الجاهزة والسبح لـ 4 دول

منطقة الاسمرات
منطقة الاسمرات

قال إيهاب حنفي، الأمين العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن المناطق التى تم تطويرها يتم فيه الاهتمام بالجانب الإنساني أيضاً؛ لأنه هو المحور الأساسى فى تطوير المكان.

وأضاف «حنفي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن منطقة الأسمرات تصدر لأربع دول هم ألمانيا وأمريكا وإسبانيا والسعودية السجاد اليدوى والملابس الجاهزة والسبح. 

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير العشوائيات إلى أن توافر فرص العمل يزيد من الإنتاجية، منوها إلى أن نموذج الاسمرات مستقر لأكثر من أربعة سنوات حالياً، وبمجرد أن لمسوا اهتماما من الدولة بهم أبهرونا فور نقلهم لمنطقة آدمية مليئة بالخدمات.

وتابع الأمين العام لصندوق تطوير العشوائيات، أن مثلث ماسبيرو تغير تماماً، فكان وسط العاصمة من المواقع المميزة جدا فى القاهرة ويقع على النيل، موضحاً أننا حاولنا وضع كافة البدائل لتمثل العودة بعد التطوير سواء لامتلاك أو التأجير أو ايجار تمليكى.

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك بديلا آخر وهو التعويض النقدى للشاغل 60 الف جنيه، و40 ألف جنيه بدل ائتمان، وفى نفس الوقت هناك بديل آخر، وهو امتلاك شقة مفروشة فى الأسمرات بقيمة تعويضية المادى.

اخبار توك شو الأسمرات صندوق تطوير العشوائيات

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