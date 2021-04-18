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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصل لـ 40 درجة .. نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين خلال الموجة الحارة

الطقس
الطقس

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، اليوم ، وتستمر لمدة 48 ساعة، حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة على كافة الأنحاء، فيسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

 

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين، كالتالي:


تجنب التعرض المباشر لأشعة  الشمس وإذا اضطررت للخروج ارتدِ قبعة وواقيًا.
الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.
تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.
تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.
تناول المياه بكثرة بعد الإفطار.
ارتدِ ملابس فضفاضة وقطنية.
ارتدِ واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس هذا الأسبوع، باعتباره سيشهد تغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، حيث يشهد أول الأسبوع ارتفاع كبير في الحرارة يتجاوز 40 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع يعود الانخفاض مجدداً بشكل ملحوظ بنحو 12 درجة مئوية لتنخفض المعدلات تحت 30 درجة مئوية.

ووفقا لصور الخرائط والأقمار الصناعية، لتوزيعات الطقس، رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاطا لمنخفض السودان الموسمي لأول مرة خلال فصل الربيع، يتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي جنوب البلاد بشكل خاص ليسود طقس شديد الحرارة.

 

وحول درجات الحرارة اليوم ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 22، السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 23.

الأرصاد الجوية الاحوال الجوية الطقس درجات الحرارة الموجة الحارة

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