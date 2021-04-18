عم الناس.. ديو يجمع مي كساب وأوكا في ألبومها الجديد

تستعد الفنانة مى كساب لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الألبوم الغنائي الجديد للفنانة مي كساب،أغنية على طريقة الديو مع زوجها مطرب المهرجانات "أوكا" والتي تحمل اسم “عم الناس”

وكانت الفنانة مي كساب،نعت والدة الفنان أحمد خالد صلاح، التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

ونشرت مي كساب، صورة للفنان أحمد صالح برفقة والدته، وعلقت قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالي الدكتورة هالة زوجة الراحل خالد صالح ووالدة أحمد خالد صالح وحماه هنادي مهنا خالص التعازي ليهم ونسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة..كل من عرفها يشهد علي كرم أخلاقها ربنا يصبر قلوبنا على فراقها".



وتشارك مى كساب فى بطولة مسلسل “ فارس بلا جواز ” بطولة مصطفى قمر و طارق عبد العزيز ومحمد ثروت و طارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين .



ويزين حلقات المسلسل مشاركة النجوم بيومي فؤاد وصلاح عبد الله واوس اوس، ويلتقي مصطفي قمر بـ 20 نجمة خلال أحداث المسلسل ." فارس بلا جواز " من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.