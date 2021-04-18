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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب يتوافدون على المدارس استعدادا لأول بروفة لامتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

شهدت المدارس الثانوية منذ الثامنة من صباح اليوم الاحد توافدا لطلاب المدارس الثانوية العامة ، استعدادا لعقد أول بروفة لامتحانات الثانوية العامة 2021 .

وحرصت المدارس على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث التزم الجميع بالتعقيم و ارتداء الكمامات والتباعد وعدم التزاحم.

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التعليم تعقد اليوم أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .. تفاصيل

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طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة

وتستمر فعاليات هذه البروفة  خلال أيام 18 و 20 و 22 إبريل 2021 .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نجاح بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها من اليوم ، ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها".

وأضاف وزير التربية والتعليم، هناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة، تعمل وراء كواليس بروفة امتحانات الثانوية العامة ، لرصد كل مشكلة ، مؤكداً أن هذا هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اليوم الأحد استقبال طلاب الثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي" الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض الامتحانات التجريبية، في اليوم الأول من أول بروفة لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تستمر على مدار ثلاثة أيام .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن هذه البروفة مهمة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات، وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة للطلاب قبل الامتحان النهائي.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نتذكر جميعا أننا سنقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات، وبالتالي فحدوث مشاكل تقنية طبيعي جدا في هذه المرحلة.

واستكمل وزير التربية والتعليم، ستقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولن يمثل هذا أى مشكلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يتعين على الطالب اخطار مهندس التطوير بمشكلته، لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية.

 

الثانوية العامة بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 المدارس الإجراءات الاحترازية كورونا

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