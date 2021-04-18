احتجاجات في بوينس آيرس على القيود الجديدة ضد Covid

خرجت عدة مظاهرات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للتنديد بالقيود الصحية الجديدة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 covid.



نظمت عدة مظاهرات في بوينس آيرس للاحتجاج على القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة لوقف انتشار جائحة كوفيد -19، وفق ما ذكرت شبكة نيوز نيت نبراسكا.

ولوح المتظاهرون بأعلام الأرجنتين ورددوا شعارات ضد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز ، وركزوا بشكل خاص في احتجاجاتهم على تعليق الدروس بالمدارس لمدة 15 يومًا.

واعترض المتظاهرون على قرار وقف الدراسة والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الاثنين في العاصمة ومحيطها، اللذان يعدان مركز انتشار العدوى.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: "التعليم أساسي" و "لا لإغلاق المدارس" .

تؤثر القيود الجديدة على 15 مليون شخص من أصل 45 مليون نسمة.

في بوينس آيرس ، تحتل نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة 74.3٪ ، مقارنة بـ 64.8٪ من المعدل الوطني.

وتشمل القيود حظر تجول ليلي من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا بالتوقيت المحلي ، حتى 30 أبريل.

وسجلت الأرجنتين أمس 19119 حالة جديدة و 80 حالة وفاة ، ليصبح المجموع أكثر من 2.6 مليون إصابة و 59164 حالة وفاة.

حتى الآن ، تم تطعيم أكثر من 6.2 مليون شخص ، من بينهم 794،878 تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من لقاحات كورونا.