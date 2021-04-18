بعد عرض الحلقة الخامسة .. مسلسل نسل الأغراب تريند جوجل

مسلسل نسل الأغراب

تصدر مسلسل “نسل الأغراب” مؤشر بحث جوجل في الساعات القلية الماضية بعد عرض الحلقة الخامسة والتى شهدت معرفة غفران "أمير كرارة" خبر مقابلة زوجته جليلة "مى عمر" لعدوه وزوجها الأول عساف "أحمد السقا"، ليعود إلى المنزل منفعلاً ويصفعها على وجهها أكثر من مرة، وتحاول أن تكذب عليه ولكنه يضغط عليها حتى تعترف بأنها لا تعرف لماذا ذهبت إلى مقابلته؟ ويظل يضربها.

وشهدت الحلقة ذهاب فردوس عبد الحميد إلى عساف "أحمد السقا" في منزله، وتحاول معه أن تصل لحل ينهى الصدام بينه وبين غفران "أمير كرارة"، ولكن عساف يظل على موقفه بأنه يريد عودة زوجته جليلة "مى عمر" وابنه حمزة "أحمد مالك"، وأنه لن يعيد والدة غفران إليه إلا بعد تنفيذ ما يريد.

يرفض عساف مسامحة أخيه دميرى، ويعلم منه أن أخته عزيزة "منة فضالى" مريضة بالقلب ، وبعد ذلك يطلب من دميرى مغادرة المكان وأنه لن يسامحه، بينما تترك جليلة منزلها وتذهب الى منزل أخيها العمدة حسيب "ادوارد" بعد شعورها بالضيق ورغبتها في الراحة بعد أزمتها مع غفران.

وانتهت الحلقة بمفاجأة وهي قدوم شخص أخبره أن والدة امير كرارة " غفران " لا تزال على قيد الحياة وتختبئ عندهم.

مع تصاعد الأحداث في مسلسل "نسل الأغراب" والصراع الدائر بين بطلي المسلسل أحمد السقا وأمير كرارة في دوري عساف وغفران، واجه صُناع المسلسل أزمة تسريب مقطع فيديو يكشف نهايته.

فيديو التسريب

وانتشر مقطع فيديو لعدد من المجاميع العاملين في المسلسل أثناء التوجه لـ سرايا عساف الغريب، بينما ردد أصحاب الفيديو عبارات "ولعنا فيه .. إحنا الأبطال اللي حرقنا عساف الغريب".

وانتشر الفيديو على مواقع السوشيال ميديا وسط مشاركات وتعليقات كثيرة من الجمهور الذين شبهوا نهاية المسلسل بنهاية فيلم شيء من الخوف، وقالوا إنه مستوحى من نفس الفكرة.