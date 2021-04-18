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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لتأمين الوصافة أمام جنوى

صدى البلد

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره جنوى اليوم، الأحد، في تمام الثانية عشر والنصف ظهرا،على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين وصافته بترتيب الدوري الإيطالي.

ويفقد فريق ميلان لخدمات نجمه السويدي إبراهيموفيتش أمام جنوى، للإيقاف.

كانت  لجنة الانضباط بـ الدوري الإيطالي، أعلنت الثلاثاء الماضي،إيقاف إبراهيموفيتش ، مباراة واحدة، وتغريمه 5 آلاف يورو. بسبب اعتراضه على حكم  مباراة بولونيا بعبارات غير لائقة.

في المقابل  يطمح جنوى في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري للابتعاد عن منطقة الهبوط، وتعزيز فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بتعادل ميلان مع جنوي بنتيجة 2 - 2.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ 74 نقطة، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 13 بـ 32 نقطة.

 

ايه سي ميلان ميلان ميلان وجنوى جنوي الدوري الايطالي

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