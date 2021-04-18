زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان

ذكر المكتب الوطني للأرصاد الجوية باليابان، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.8 درجة شمال شرق البلاد .



وأفاد المكتب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن مركز الهزة في محافظة مياجي سجل على عمق 50 كم، فيما لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول خسائر أو أضرار.



وأعلن المكتب عن خطر حدوث تسونامي بعد لحظات من تسجيل الهزة، غير أنه رفع التحذير بعدها بقليل، وشعر السكان بتأثير الهزة في 6 محافظات على الأقل في وسط وشمال شرق اليابان، بما في ذلك مياجي وفوكوشيما وإيواتي والمنطقة الحضرية.

