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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 170 هاربا في حملة أمنية بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة موسعة لتنفيذ الأحكام وضبط الخارجين على القانون،وأسفرت عن ضبط 170 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة 2322 حكما بين جزئي ومستأنف ، كما تم ضبط 922 مخالفة مرافق وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث يفيد بقيام مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق وتنفيذ الأحكام بشن حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق وتحرير مخالفات عدم ارتداء كمامات وغلق مقاهٍ ومصادرة شيش في ليالي رمضان.


كما تمكنت الحملة من ضبط 922 مخالفة منها 30 إشغال طريق، و26 نظافة و214  بائع متجول و 277 إزالة فورية و76 وصلات كهربائية غير قانونية، و91 إعلانا مخالف، و12  فرش شاي، و175  فرش مؤقت ، و30 محضر عدم ارتداء كمامات
 

من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في بعض المخلفات والقش داخل حرم محلج محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية دون خسائر في الأرواح أو إصابات أو أضرار .
 

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر بورود بلاغ من الأهالي بتصاعد الأدخنة من داخل أحد العنابر بالمحلج من ناحية العمارات السكنية.
 

وانتقل اللواء عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الأدخنة وتبين نشوبها في كمية من المخلفات والقش المتواجد بالعنابر ويرجح أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتمت السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح أو إصابات أو تأثير على المنطقة الأثرية والأدوات التاريخية الموجود بالمحلج.
 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وبيان سببه وتشكيل لجنة لمعاينة المكان والتأكد من سلامة المنطقة الأثرية بالمحلج.

 

مدير أمن القليوبية السيطرة على حريق شرطة المرافق تنفيذ الأحكام حملة مكبرة النيابة

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