لو خايف من الحر ..شغل التكييف وقلل فاتورة الكهرباء

مع وصول درجة الحرارة الى 40 درجة اليوم ، سنضطر لاستخدام التكييف ، لذلك هناك خطوات يجب اتباعها لضمان الاستخدام الأمثل لمبرد الهواء " التكييف" وتجنب زيادة الاستهلاك وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء ، وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف في موسم الصيف:

خطوات لصيانة " التكييف" وتجنب زيادة استهلاك الكهرباء

1. الحرص علي تغيير الفلاتر أو علي الأقل تنظيفها لان تراكم الأتربة في الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف .

2. معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير وما الي ذلك.

3. من المفيد أيضا فحص مجاري الهواء.

4. معاينة خطوط التبريد.

كما أن هناك خطوات بسيطة تمكنك من خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بدون أن يؤثر على نمط الاستهلاك، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أوضح بعض النصائح التي تساعد على خفض استهلاك تكييف الهواء خلال فصل الصيف ، وهى كالآتي:

نصائح لاستخدام التكييف وخفض الفاتورة

وتتضمن النصائح، اختيار المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك، فاحذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى. كما احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفر، والحرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

كما يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية فى الغرفة التى يعمل فيها التكييف حتى لا يزيد استهلاك الكهرباء وترتفع الفاتورة، وتركيب التكييفات فى أماكن سهلة التهوية على الشرفات ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها، وتنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

يجب القيام بصيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون فى بداية كل فصل الصيف، وغلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعى لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة، واستخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

كما يجب ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدا فى الجو الحار، مما يؤدى إلى استهلاك ضخم فى فاتورة الكهرباء.