ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام خيتافي في الدوري الإسباني .. اليوم

يحل فريق ريال مدريد، ضيفا على نظيره خيتافي، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساءً، بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

ويسعى ريال مدريد لاقتناص الصدارة رغم الغيابات، حيث يفتقد كل من، سيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وناتشو فيرنانديز، وداني كارفاخال، وفيرلاند ميندي، وكاسيميرو، ولوكاس فاسكيز، وإيدين هازارد لأسباب مختلفة.



وينتظر ريال مدريد تعثر أتلتيكو مدريد الذي سيواجه إيبار في تمام الرابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: ميليتاو - مارسيلو - أودريوزولا - تشوست

خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم: بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو.





