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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يوضح مميزات المشروعات القومية لوزارة الإسكان

صدى البلد

قال الدكتور محمود عنبر  الخبير الاقتصادى:، إن تحويل المناطق غير المخططة وما يطلق عليها بالمناطق العشوائية إلى مناطق مخططة بالشكل المناسب ، وضم اقتصاد غير رسمى وإدراجه ضمن الاقتصاد الرسمى له تأثير كبير على الاقتصاد .

وأضاف "عنبر" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ن المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الناتج المحلي الإجمالي مشكلة تواجه الدول النامية لانه لا يضاف إليه وبالتالي يعبر عن ناتج محلى إجمالى لهذه الدول أقل مما هو موجود على الحقيقة .

وأشار الخبير الاقتصادى ،  إلى أن ضم كل هذه القطاعات وإدراجها داخل القطاع الرسمى أولا يعلى تصنيف الدولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي ومساعدة كافة هذه الصناعات وضمها للقطاع الرسمى فى مناطق مخطط بالشكل الذى يمكن ان يعزز العملية الاستثمارية .

وتابع الخبير الاقتصادى ،  أنه يخفف العزم على المجال التجارى وإنتاج هذه الصناعات سوى  لانتاج محلى أو للتصدير ودخول العملات الصعبة داخل الدولة ، ووجود مثل هذه المناطق الموزعة بشكل متوازن على أقاليم الدولة يخفف فكرة الهجرة من الريف للمدن أو العاصمة للبحث عن الوظائف .
 

اخبار توك شو خبير اقتصادى

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