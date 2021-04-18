القوى العاملة تنجح في تحصيل 9.5 مليون جنيه مستحقات مصري بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على جزء من مستحقات مواطن مصري، بلغت 2مليون ريال و277 ألفا و739 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 9 ملايين و520 ألفا و949 جنيها مصريا تقريبا، وسوف يتم استيفاء باقي حقوق المواطن عند تحصيلها.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب نجح في الحصول على جزء من مستحقات المواطن "صلاح ع.ط.ح"، والذى كان يعمل بمهنة مهندس مدنى لدى مؤسسة عامة للمقاولات ، ونظراً لتعذر التسوية الودية مع إدارة المؤسسة تم رفع دعوى قضائية وتم الحصول على حكم قضائي بالمستحقات، وعند تأخر التنفيذ تم مخاطبة الخارجية لمساعدة المواطن فى تنفيذ الحكم الصادر له ضد المؤسسة .

وكشف الملحق العمالي أن وزارة الخارجية أفادت بإصدار أمر صرف لصالح المواطن بمبلغ وقدره مليونان ومائتان وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا، على ان يتم استيفاء باقي حقوق المواطن عند تحصيلها،وجارى المتابعة مع المواطن لحين تحصيل باقى المستحقات المالية المتأخرة لدى المؤسسة.