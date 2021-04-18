غياب رونالدو.. صدام قوي بين يوفنتوس وأتلانتا بـ الدوري الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره أتلانتا اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة ميلان على وصافة الدوري.

ويفتقد فريق يوفنتوس لخدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

وقال أندريا بيرلو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، السبت، لمواجهة أتلانتا، "سيكون لدينا غياب مهم أمام أتلانتا، رونالدو لن يشارك بسبب مشكلة عضلية، نحاول استعادته يوم الأربعاء."

وأضاف:" مشكلة رونالدو العضلية حدثت بعد المباراة الأخيرة، ويشعر بأنه غير قادر على المشاركة أمام أتلانتا، لذلك لا نريد المخاطرة به"، مضيفا :" باولو ديبالا هو من سيبدأ مبارة أتلانتا بدلا من كريستيانو رونالدو".

على الجانب الآخر، يطمح أتلانتا في انتزاع الفوز من يوفنتوس في مباراة اليوم، وخطف المركز الثالث منه.

كانت مباراة الدور الأول من الدوري الإيطالي، بين يوفنتوس وأتلانتا، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.