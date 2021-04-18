عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب رونالدو.. صدام قوي بين يوفنتوس وأتلانتا بـ الدوري الإيطالي

صدى البلد

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره أتلانتا اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب  جيويس، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة ميلان على وصافة الدوري.

ويفتقد فريق يوفنتوس لخدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

وقال أندريا بيرلو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، السبت، لمواجهة أتلانتا، "سيكون لدينا غياب مهم أمام أتلانتا، رونالدو لن يشارك بسبب مشكلة عضلية، نحاول استعادته يوم الأربعاء."

وأضاف:" مشكلة رونالدو العضلية حدثت بعد المباراة الأخيرة، ويشعر بأنه غير قادر على المشاركة أمام أتلانتا، لذلك لا نريد المخاطرة به"، مضيفا :" باولو ديبالا هو من سيبدأ مبارة أتلانتا بدلا من كريستيانو رونالدو".

على الجانب الآخر، يطمح أتلانتا في انتزاع الفوز من يوفنتوس في مباراة اليوم، وخطف المركز الثالث منه.

كانت مباراة الدور الأول من الدوري الإيطالي، بين يوفنتوس وأتلانتا، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.

يوفنتوس أتلانتا يوفنتوس ضد أتلانتا رونالدو الدوري الايطالي

ترشيحاتنا

القوى العاملة تنفي صرف 500 جنيه معاش دائم للعمالة غير المنتظمة

غياب رونالدو.. صدام قوي بين يوفنتوس وأتلانتا بـ الدوري الإيطالي

ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام خيتافي في الدوري الإسباني .. اليوم

رياح وأتربة ودرجة الحرارة 42 .. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان

التنمية المحلية: نستهدف تنفيذ 30 ألف مشروع متناهي الصغر خلال 5 سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

السعودية تعلن تطعيم أكثر من 7 ملايين مواطن ومقيم ضد كورونا

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب أم يجب الانتظار للتشهد؟ الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ