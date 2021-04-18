ويزو تشارك متابعيها رأيهم فى حلقتها مع رامز..شاهد

نشرت ويزو صورة لها من برناج رامز عقله طار، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونشرت و يزو استطلاع بين جماهيرها و علقت “إيه رأيكو فى الحلقة؟”.

ووقعت نجمة "مسرح مصر"، الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، ضحية رامز جلال، في برنامجه "رامز عقله طار".

وظهرت علامات الصدمة على وجه الفنانة ويزو؛ بعدما كشف رامز جلال عن المقلب، والذي أذيع عبر “أم بى سى مصر”.

وانهالت “ويزو” على رامز بالضرب، وقالت: "هو الارتفاع اللي طِرت منه كام؟"؛ ليرد “رامز”: "13 مترا".

وخلال ضرب ويزو لـ رامز جلال، قال لها: "مش قادر أتنفس".



وأبدت “ويزو” انزعاجها، خلال تواجدها في كبسولة الـ"هوب دروب"، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامزجلال في المقلب؛ بعدما قام رامز، بـ"رَش" أحد الروائح الكريهة أثناء وجوده متنكرًا معها في الكبسولة.



