عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في سادس أيام شهر رمضان.. تعرف على أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 18-4-2021

صدى البلد

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد 18 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.


أسعار السمك بأنواعه

وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 21 إلى 24 جنيها، وتراوح سعر سمك البلطي نمرة "2" من 18 إلى 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 120 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 نحو 38 جنيها.


فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها للكيلو، وسعر سمك المكرونة السويسى 75جنيها.

ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 120 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 120 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 470جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 360 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 250جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 160جنيها.

اسعار الاسماك الاسماك المأكولات البحرية أسعار السمك كيلو سمك البلطي اخبار الاقتصاد

ترشيحاتنا

منافس محمد صلاح.. تعرف على مدة غياب هاري كين عن توتنهام

اعتقالات بعد أعمال شغب وسرقات وحرق للمحال في أمريكا

وزير الرياضة يتعرض لحادث سير ونقله لأحد المستشفيات

ألقاب ومناصب الأمير فيليب تؤول إلى هذا الشخص

كذب ومراوغة.. بيان جديد لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائى يؤيد الحكومة فى حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

القوى العاملة تنفي صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ