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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في دعم الاقتصاد المصري

برنامج اقتصاد
برنامج اقتصاد

قال الدكتور كريم العمدة ،أستاذ الاقتصاد،إن مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولي للدول الأكثر استقبالا للتحويلات من الخارج بحجم تحويلات وصل إلى 24.4 مليار دولار في عام 2020، وهي تمثل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من تداعيات كورونا.

 

وأوضح "العمدة "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصري،المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن تحويلات المصريين بالخارج تعكس بدورها مدى تكاتف أبناء مصر بجانب بلدهم فى ظل أزمة كورونا،وأن تلك التحويلات تعد من أهم روافد الدولة الدولارية التى تسند العملة المصرية أمام الدولار وتدعم الاحتياطى النقدي،في ظل تراجع إيرادات السياحة وتذبذب الصادرات.


وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بإصلاحات عدة منذ عام 2016 وأصبحنا نحصد ثمارها والتقارير الدولية عن الاقتصاد المصرى كان حصاد لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به مصر وامتد لسنوات.

اخبار التوك شو الإصلاح الاقتصادى تحويلات المصريين بالخارج الإقتصاد المصرى الصادرات

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