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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للربيع والصيف.. تطوير ورفع كفاءة طريق الكورنيش بالإسكندرية

أعمال التجميل
أعمال التجميل

واصل حي وسط الاسكنرية أعمال تطوير طريق الكورنيش، استعدادا لأعياد الربيع وموسم الصيف، بمعرفة إدارة النظافة بالحي.

 

وذكر الحي في بيان أنه واصل دهانات البردورات بالجزيرة الوسطي للكورنيش من الجانبين في المنطقة من السلسلة حتي إدارة الجامعة بالشاطبي، بعد الانتهاء من دهان البردورات بجانبي الطريق والجزيرة الوسطي بداية من الشهداء أول حدود الحي مع

وفي سياق متصل، كلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية إدارة الرقابة والرصد البيئي بالحي بأعمال رفع تجريف وكنس كميات كبيرة من الزلط بمنطقة المكس، وذلك لإعاقته الحركة المرورية بالمنطقة الموجودة غرب الإسكندرية.

يأتي هذا في استجابة فورية من المهندسة سحر شعبان فور ورود شكوى بوجود كميات من الزلط بشارع المكس متساقط من سيارة نقل ثقيل محمله بالزلط مما يعوق الحركة المرورية ويسبب الأتربة والغبار.

وعلى الفور وجهت بإجراء أعمال كنس الشارع، وتم تنظيفيه فضلا عن تيسير الحركة المرورية.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

الاسكندرية طريق الكورنيش تطوير موسم الربيع موسم الصيف حي وسط الإسكندرية

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