القومي للحضارة: 20 ألف مواطن زاروا المتحف في يومين.. فيديو

مكناش ملاحقين على الناس

قالت شيماء البنداري مدير التراث والعصر الحديث بالمتحف القومي للحضارة، إن الاقبال على المتحف كان كبيرا في اليوم التالي لحفل نقل المومياوات الملكية الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت: «مكناش ملاحقين على الناس وكنا بندخل الناس تباعا بسبب الإجراءات الاحترازية، ويومي الجمعة والسبت قبل رمضان بلغت الأعداد 20 ألف مواطن، ونتوقع أن تزيد الأعداد بشكل أكبر بعد شهر رمضان».



وأضافت البنداري خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وليندا عبد اللطيف، أنه جرى إيداع المومياوات الملكية في الفتارين وستتاح للزوار اليوم، إذ سيجرى عرضها بطريقة تحاكي مقبرة الأقصر، وهو أمر مختلف تماما عن المتحف المصري في التحرير.



وتابعت مدير التراث والعصر الحديث بالمتحف القومي للحضارة، أن الزوار من كل الأعمار يأتون إلى المتحف، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن "الانفلونسرز" زاروا المتحف بكثافة ونشروا مقاطع فيديو ترويجية للمتحف، متوقعة حدوث طفرة كبيرة في زيارة المتحف بسبب إتاحة المومياء للزوار.



وأوضحت شيماء البنداري مدير التراث والعصر الحديث بالمتحف القومي للحضارة: «سنلتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل أكبر في قاعة عرض المومياوات الملكية لأنه يتم النزول إليها بسلالم والأعداد ستكون أقل، والقاعة بالأسفل ستكون مختلفة عن قاعة العرض المركزي وسيكون ضيق إلى حد ما، والمواطن يمكنه مشاهدة الجرافيك والتابوت الخشبي الخاص بكل مومياء ومجوهراتها، ولا يوجد مرشد هناك».

