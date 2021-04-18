عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكناش ملاحقين على الناس

القومي للحضارة: 20 ألف مواطن زاروا المتحف في يومين.. فيديو

شيماء البنداري مدير
شيماء البنداري مدير التراث والعصر الحديث

قالت شيماء البنداري مدير التراث والعصر الحديث بالمتحف القومي للحضارة، إن الاقبال على المتحف كان كبيرا في اليوم التالي لحفل نقل المومياوات الملكية الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت: «مكناش ملاحقين على الناس وكنا بندخل الناس تباعا بسبب الإجراءات الاحترازية، ويومي الجمعة والسبت قبل رمضان بلغت الأعداد 20 ألف مواطن، ونتوقع أن تزيد الأعداد بشكل أكبر بعد شهر رمضان».


وأضافت البنداري خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وليندا عبد اللطيف، أنه جرى إيداع المومياوات الملكية في الفتارين وستتاح للزوار اليوم، إذ سيجرى عرضها بطريقة تحاكي مقبرة الأقصر، وهو أمر مختلف تماما عن المتحف المصري في التحرير.


وتابعت مدير التراث والعصر الحديث بالمتحف القومي للحضارة، أن الزوار من كل الأعمار يأتون إلى المتحف، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن "الانفلونسرز" زاروا المتحف بكثافة ونشروا مقاطع فيديو ترويجية للمتحف، متوقعة حدوث طفرة كبيرة في زيارة المتحف بسبب إتاحة المومياء للزوار.


وأوضحت شيماء البنداري مدير التراث والعصر الحديث بالمتحف القومي للحضارة: «سنلتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل أكبر في قاعة عرض المومياوات الملكية لأنه يتم النزول إليها بسلالم والأعداد ستكون أقل، والقاعة بالأسفل ستكون مختلفة عن قاعة العرض المركزي وسيكون ضيق إلى حد ما، والمواطن يمكنه مشاهدة الجرافيك والتابوت الخشبي الخاص بكل مومياء ومجوهراتها، ولا يوجد مرشد هناك».
 

اخبار التوك شو القومى للحضارة المتحف القومي للحضارة المتحف المصري المتحف المصري بالتحرير

ترشيحاتنا

منافس محمد صلاح.. تعرف على مدة غياب هاري كين عن توتنهام

اعتقالات بعد أعمال شغب وسرقات وحرق للمحال في أمريكا

وزير الرياضة يتعرض لحادث سير ونقله لأحد المستشفيات

ألقاب ومناصب الأمير فيليب تؤول إلى هذا الشخص

كذب ومراوغة.. بيان جديد لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائى يؤيد الحكومة فى حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

القوى العاملة تنفي صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ