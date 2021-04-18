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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة بشركة شحن في المنصورة

الأدوية المضبوطة
الأدوية المضبوطة

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  اليوم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية بتشديد  الرقابة على سوق الدواء، حيث تشكلت حملة  من مفتشي الادارة العامة للصيدلة بالدقهلية بمرافقة الرقابة التجارية وحماية المستهلك والعلاج الحر  لتفتيش شركة شحن بالمنصورة.


فيما أسفرت الحملة عن ضبط العديد من الطرود الجاهزة للشحن تحتوي علي كبسولات و مكملات غذائية وكذا طرود تحتوي علي أقراص وكلها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وأيضا مجهولة المصدر.


فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ ع المضبوطات وتسليمها إلي القوة المرافقة  وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات. 


كما شدد مكي على  جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية  ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

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الدقهلية الدكتور سعد مكي وزارة الصحة سوق الدواء ضبط أدوية مهربة

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