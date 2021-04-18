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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تربية عين شمس يعلن عن تعليمات مهمة لطلاب الدراسات العليا

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قال الدكتورحازم محمود وكيل كلية تربية جامعة عين شمس  للدراسات العليا والبحوث أنه يمكن للراغبين من الطلاب  الدخول في  الامتحانات دور مايو 2021 (الماجستير والدكتوراه نظام قديم ) تسجيل اسمائهم وتخصصاتهم والرقم القومي باقسامهم وذلك حتي انتهاء فترة التقديم 30/4/2021 .

 

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وأكد أنه لن يسمح لأي طالب  (الماجستير والدكتوراه  نظام قديم )  بدخول الامتحانات إذا لم يكن مسجلا بكشوف الاقسام وعلي جميع الطلاب سرعة التسجيل خلال هذه الفترة .

 

وكشف الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس ) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلي أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022  بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لاول مرة في مصر.

وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، شروط القبول للطلاب وهي كالآتي:

1_ أن يكون مستوفيا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 
2_ أن يكون متفرغا للدراسة بالكلية 
3_ أن يجتاز الطالب مستوي اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس 
4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية للمارسة مهنة التدريس 
5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج 
6_ تكون الأولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة أولي .

وأشار الدكتور ماجد إلى أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الإنجليزية، مشيرا إلي مميزات الدراسة بالكلية تتضمن:

1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
2_ الكلية الاولي في تقديم البرنامج في مصر 
3_بعد التخرج يكون الطالب معلم stemوهو تخصص نادر في مصر 
4_يكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية 
5_منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.
وأكد عميد كلية التربية انه يوجد شرطين فقط للتشعيب .
1_ تكون الأولوية لخريجي مدارس ستيم 
2_يتم التشعيب وفقا للاجرءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وباعداد تتناسب وإمكانات الكلية واعداد هيئة التدريس والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب علي البرامج من قبل الطلاب.

 

كما نظم قسم مناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس  بالتعاون مع  كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان " الايميل الجامعى واستخداماته للطلاب المعلمين "  ، عبر تطبيق
Microsoft Teams.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس و  الدكتور رضوان حمودة وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محسن فراج رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكليه التربية جامعة عين شمس.

يتحدث بالورشة الدكتور هاني شاكر مدير المكتبة الرقمية بجامعة عين شمس و مدير وحده تكنولوجيا المعلومات بكليه التربية النوعية جامعه عين شمس .

 

منسق الورشة الدكتورة رشا محمود بدوى أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد و د. يسرى احمد مدرس مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات

 

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