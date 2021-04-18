أختى السكر.. مصطفى قمر يشيد بـ نانسي صلاح فى دورها بمسلسله

نشر الفنان مصطفى قمر عدة صور من مسلسله "فارس بلا جواز"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”

وعلق مصطفى قمر قائلا:"اول عروسة في المسلسل كانت وش الخير وخفة الدم الطبيعية أختي السكر الفنانة نانسي صلاح كوميديا صارخة ومشهد تراچيدي عبقري براڤو نانسي وألف شكر علي تشريفك نورتينا (آسف علي تأخر البوست علشان لخمة دخول رمضان )".

وشهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الرابعة تطورا جديدا في الأحداث، ظهرت عروسة جديدة تدعى "رئيسة" وتقوم بدورها داليا البحيري، يحاول إقناعها، لكنه لا يعلم أنها تنتمي لجماعة إرهابية، وكانت تريد تفجير الفندق.

وتحاول موظفة الفندق "فريدة" أن تبطل الزواج بتخدير مصطفى قمر "فارس" إلا أن العروس داليا البحيري "رئيسة" تكشف خطتها، وتحاول أن تعترف لـ"فارس" بحقيقة أمرها، قبل انفجار الحزام الناسف الذي ترتديه.

تنتهي الحلقة بظهور عروسة جديدة تلعب دورها الفنانة "هيدي كرم"، وتأتي لتقيم في فندق مصطفى قمر "فارس"، وتجذب أنظاره من أول لحظة يراها بجمالها الفاتن.

وكان شهد مسلسل فارس بلا جواز تطورات جديدة في الأحداث والتي كانت عبارة عن محاولات بحث فارس عن عروس للزواج منها، حتى يستطيع استلام ميراث جده، الفنان صلاح عبدالله، حسبما أوصى، وتقدر قيمته بـ30 مليون جنيه، لسداد مديونياته، وذلك بعد هروب الفتاة التي كان مجبرا على الزواج منها أثناء الفرح، التي لعبت دورها نانسي صلاح، لأنها مجبرة هي الأخرى على الزيجة.



وتظهر فتاة جديدة تدعى حاتمة "أسماء أبو اليزيد" تأتي لتقيم مجانا في المنتجع السياحي الذي يديره ويملكه فارس على حسب رؤيتها لعرض إعلاني للفندق، ويحاول مصطفى قمر، التقرب منها للزواج والحصول على تركة جده، حسب وصيته، إلا أنها كانت فتاة "بخيلة والتعامل معها صعب.



شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الأولى أحداثا مثيرة وذلك بعد عرضها على قناة صدى البلد اليوم حيث يحتفل فارس والذى يقوم بدوره مصطفى قمر بحفل زفاف بطريقة مختلفة ولكنه يمر بحالة وفاة.

ويغرد مسلسل فارس بلا جواز خارج السرب فى دراما رمضان 2021، حيث يعتمد بشكل أساسى على الكوميديا، وذلك فى ظل سيطرت الأعمال التى تعتمد على الأكشن، ويعد هذا العمل بمثابة عودة جديدة للمطرب مصطفى قمر الى الدراما بعد غياب استمر 11 عام تقريبا منذ أخر أعماله منتهى العشق الذى عرض فى عام 2010.