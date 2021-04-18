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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة ١٤ حالة تعدى بمركز فارسكور على مساحة ٧٨٧.٥ م٢ تابعة لولاية جسور النيل مع بداية المرحلة الثانية من الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل..

وأضافت" المحافظ"  أن ذلك جاء استكمالاً للجهود التى بدأتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة  بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن فعاليات هذه الموجة والتى جاء من أهم اولوياتها التعديات على نهر النيل.

وأشارت "محافظ دمياط" إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالرصد الفورى لأية تعديات جديدة والتعامل الحاسم معها.

وأوضح أن حملات إزالة كافة أوجة التعديات داخل نطاق محافظة دمياط مستمرة في اطار تنفيذ القانون.

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