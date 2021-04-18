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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي تبرز جمالها بالأسود في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت المطربة الشعبية بوسي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت بوسي في الصور ببدلة سوداء أبرزت جمالها تميزت بطباعة عصرية باللون الذهبي ،واعتمدت عليها حذاء من نفس اللون ،كما تركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها .

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا مميزًا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.  

وجاء الحفل تزامنًا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.

وتألقت المطربة الشعبية بوسي في الحفل الفني الذي اقيم علي خشبة مسرح جامعة مصر، وقدمت باقة من اجمل اغانيها والتي نالت استحسان الجمهور.

وقدمت بوسي ، مفاجأة الحفل للجمهور الذي ملأ أرجاء مسرح جامعة مصر، حيث غنت هان الود لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، وأمل حياتي لكوكب الشرق ام كلثوم.

وأعربت بوسي ، عن سعادتها بلقاء الجمهور من خلال حفل جامعة مصر ، هذا المسرح المهم والذي وقف علي خشبته نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن

بوسي

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