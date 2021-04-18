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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الموهوبة جدا".. ماذا قال مصطفي قمر عن أسماء أبو اليزيد؟

صدى البلد

نشر الفنان مصطفى قمر عدة صور من مسلسله "فارس بلا جواز"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”

و ظهر فى الصور برفقة الفنانة أسماء أبو اليزيد، وعلق قائلاً:" العروسة بتاعة تاني حلقة كانت الفنانة السكر الموهوبة جدا جدا جدا الرائعة أسماء أبواليزيد اللي عملت دور العروسة البخيلة باتقان شديد وكلنا وقعنا من الضحك خفة دم مش طبيعية وخاصة وهي بتقول علي عريسها السابق "مقبَّر ". الف شكر اختي الجميلة الفنانة اسماء علي تشريفك في المسلسل "وبرضة آسف علي تأخر البوست".

شهد مسلسل فارس بلا جواز تطورا جديدا في الأحداث، ظهرت عروسة جديدة تدعى "رئيسة" وتقوم بدورها داليا البحيري، يحاول إقناعها، لكنه لا يعلم أنها تنتمي لجماعة إرهابية، وكانت تريد تفجير الفندق.

وتحاول موظفة الفندق "فريدة"  أن تبطل الزواج بتخدير مصطفى قمر "فارس" إلا أن العروس داليا البحيري "رئيسة" تكشف خطتها، وتحاول أن تعترف لـ"فارس" بحقيقة أمرها، قبل انفجار الحزام الناسف الذي ترتديه.

تنتهي الحلقة بظهور عروسة جديدة تلعب دورها الفنانة "هيدي كرم"، وتأتي لتقيم في فندق مصطفى قمر "فارس"، وتجذب أنظاره من أول لحظة يراها بجمالها الفاتن.

ويغرد مسلسل فارس بلا جواز خارج السرب فى دراما رمضان 2021، حيث يعتمد بشكل أساسى على الكوميديا، وذلك فى ظل سيطرت الأعمال التى تعتمد على الأكشن، ويعد هذا العمل بمثابة عودة جديدة للمطرب مصطفى قمر الى الدراما بعد غياب استمر 11 عام تقريبا منذ أخر أعماله منتهى العشق الذى عرض فى عام 2010

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