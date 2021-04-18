ضل راجل الحلقة 6.. انتحار شهد وظهور أبطال جدد

شهدت الحلقة 6 من مسلسل “ضل راجل” تصاعدا جديد في الأحداث بعد ظهور العديد من الأبطال الجدد، وعدد من الشباب المتورطين في محاولة إجهاض وضرب وسحل الفتاة الشابة.

الحلقة 6 من مسلسل ضل راجل

ظهر أحد الشباب للكابتن جلال واعتدى عليه بالضرب مع بلطجية، وطالبه بالتوقف عن البحث عمن أضر بابنته، ثم اتضح أنه على علاقة بصديقتها نادين وليس الشخص الذي حملت منه شهد.

ظهر الفنان ميدو عادل لأول مرة ضمن الأحداث ومعه شاب آخر وتحدثا حول الوقعة بكلام مبهم، في الوقت الذي بدى عليه القلق في حالة كشف الأحداث.

شارك الفنان محمود عبد المغني لأول مرة منذ بداية عرض ضل راجل في الأحداث بدور ضابط مباحث تواصل مع الطبيبة ملك لمعرفة تقريرها عن الحادث بعدما أمرت النيابة بالبحث في القضية ومعرفة حقيقة ما حدث لشهد.

بدأت قصة شهد في الانتشار بعدما تحدث خال كابتن جلال لزوجته وتبليغه لها بحقيقة ما حدث مع شهد، وبدورها نقلت الأنباء لشقيقة ياسر جلال، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتشكك في الواقعة.

حاول ضابط المباحث زيارة شهد لمعرفة أقوالها في الحادث، ليتفاجيء مع الطبيبة بمحاولتها الانتحار عن طريق قطع رسغها.