عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضل راجل الحلقة 6.. انتحار شهد وظهور أبطال جدد

مسلسل ضل راجل
مسلسل ضل راجل

شهدت الحلقة 6 من مسلسل “ضل راجل” تصاعدا جديد في الأحداث بعد ظهور العديد من الأبطال الجدد، وعدد من الشباب المتورطين في محاولة إجهاض وضرب وسحل الفتاة الشابة. 

 الحلقة 6 من مسلسل ضل راجل

ظهر أحد الشباب للكابتن جلال واعتدى عليه بالضرب مع بلطجية، وطالبه بالتوقف عن البحث عمن أضر بابنته، ثم اتضح أنه على علاقة بصديقتها نادين وليس الشخص الذي حملت منه شهد. 

ظهر الفنان ميدو عادل لأول مرة ضمن الأحداث ومعه شاب آخر وتحدثا حول الوقعة بكلام مبهم، في الوقت الذي بدى عليه القلق في حالة كشف الأحداث. 

txt

المواجهة الأولى بين علاء عرفة وياسر جلال في "ضل راجل"

txt

ضل راجل الحلقة 5.. كابتن جلال يقترب من مرتكب حادث ابنته

شارك الفنان محمود عبد المغني لأول مرة منذ بداية عرض ضل راجل في الأحداث بدور ضابط مباحث تواصل مع الطبيبة ملك لمعرفة تقريرها عن الحادث بعدما أمرت النيابة بالبحث في القضية ومعرفة حقيقة ما حدث لشهد. 

بدأت قصة شهد في الانتشار بعدما تحدث خال كابتن جلال لزوجته وتبليغه لها بحقيقة ما حدث مع شهد، وبدورها نقلت الأنباء لشقيقة ياسر جلال، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتشكك في الواقعة.

حاول ضابط المباحث زيارة شهد لمعرفة أقوالها في الحادث، ليتفاجيء مع الطبيبة بمحاولتها الانتحار عن طريق قطع رسغها. 

ضل راجل ياسر جلال نيرمين الفقي نور رنا رئيس

ترشيحاتنا

وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري

منافس محمد صلاح.. تعرف على مدة غياب هاري كين عن توتنهام

اعتقالات بعد أعمال شغب وسرقات وحرق للمحال في أمريكا

وزير الرياضة يتعرض لحادث سير ونقله لأحد المستشفيات

ألقاب ومناصب الأمير فيليب تؤول إلى هذا الشخص

كذب ومراوغة.. بيان جديد لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائى يؤيد الحكومة فى حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

القوى العاملة تنفي صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ