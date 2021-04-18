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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الاختيار 2 كشف الخونة.. وأعاد للدراما المصرية مكانتها

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

أكد طاهر الأزهري عضو مجلس النواب، أن مسلسل الاختيار ٢ كشف جرائم الخونة والمرتزقة وتجار الدين والعملاء والجماعات الإرهابية المتطرفة الذين من طبيعتهم الغدر والخيانة وبيع الأوطان. 

وقال الأزهري في بيان، اليوم إننا شاهدنا ماذا كانوا يريد هؤلاء الخونة والمرتزقة ولكن بإذن الله وبفضل صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية والشرطة الوطنية سقط هؤلاء الخونة  والمرتزقة وتجار الدين والعملاء وسوف تحيا مصر، وستظل مصر شامخة عالية بإذن الله.

وأكد أن مسلسل الاختيار2 الرائع كشف عن حجم الحقد والغل والكره لمصر وأهل مصر من هؤلاء الإرهابيين الخونة وجهاً كل التحية والتقدير والاحترام للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة والصقور المصرية ورجال الأمن الوطني الاوفياء وشكراً لرجال مصر الأوفياء فعلا حافظوا على الأرض والعرض فهم من يحملون أرواحهم على أيديهم من أجل الحفاظ على كل حبة رمال من تراب هذا الوطن الغالي.

ووجه النائب طاهر الازهرى تحية تقدير واحترام للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بقيادة المنتج القدير تامر مرسى على هذا الأداء الفنى المبهر فى هذا المسلسل الذي يعتبر وثيقة تاريخية ضد الخونة والإرهابيين، موجها تحية قلبية لجميع الفنانين والفنانات ولجميع من شاركوا وساهموا في مسلسل الاختيار ٢ الذي أعاد للدراما المصرية مكانتها المرموقة إقليميا وعربيا وعالميا.

الاختيار ٢ مسلسل جرائم الخونه الجماعات الارهابية الشرطة الوطنية

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