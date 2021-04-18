ألقاب ومناصب الأمير فيليب تؤول إلى هذا الشخص

ترك الأمير فيليب لقبه ومنصبه فارغين بعد رحيله الأسبوع الماضي، لينتقل لقب دوق إدنبرة في النهاية إلى ابنه الأصغر الأمير إدوارد، ولكن لن يحدث هذا إلا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كان الأمير فيليب هو الشخص الثالث الذي يحمل لقب دوق إدنبرة بعد أن تزوج الملكة إليزابيث في عام 1947 ، وفي ذلك الوقت أهدى إليه أيضًا ألقاب "بارون جرينتش" ، من جرينتش ، وإيرل ميريونيث، وكان قد أعطى جورج السادس فيليب اللقب ، وورث الأمير تشارلز لقب دوق إدنبرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

في حين سيتم منح الأمير إدوارد ، إيرل ويسيكس ، بينما سيظل الأمير تشارلز أمير ويلز، وعندما تزوج الأمير إدوارد وصوفي ريس جونز في عام 1999 ، حصلوا على ألقاب إيرل وكونتيسة "ويسيكس".

وأُعلن في هذا الوقت، أن إدوارد سيخلف والده يومًا ما بصفته دوق إدنبرة بمباركة الأمير فيليب والملكة، وعلى الرغم من كونه أصغر أبناء الملكة والدوق الأربعة ، فقد سار إيرل ويسيكس على خطى والده ، حيث عمل مع عدد من الجمعيات الخيرية والمنظمات ودعمها.