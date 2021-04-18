عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ألقاب ومناصب الأمير فيليب تؤول إلى هذا الشخص

صدى البلد

ترك الأمير فيليب لقبه ومنصبه فارغين بعد رحيله الأسبوع الماضي، لينتقل لقب دوق إدنبرة في النهاية إلى ابنه الأصغر الأمير إدوارد، ولكن لن يحدث هذا إلا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كان الأمير فيليب هو الشخص الثالث الذي يحمل لقب دوق إدنبرة بعد أن تزوج الملكة إليزابيث في عام 1947 ، وفي ذلك الوقت أهدى إليه أيضًا ألقاب "بارون جرينتش" ، من جرينتش ، وإيرل ميريونيث، وكان قد أعطى جورج السادس فيليب اللقب ، وورث الأمير تشارلز لقب دوق إدنبرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

في حين سيتم منح الأمير إدوارد ، إيرل ويسيكس ، بينما سيظل الأمير تشارلز أمير ويلز، وعندما تزوج الأمير إدوارد وصوفي ريس جونز في عام 1999 ، حصلوا على ألقاب إيرل وكونتيسة "ويسيكس".

وأُعلن في هذا الوقت، أن إدوارد سيخلف والده يومًا ما بصفته دوق إدنبرة بمباركة الأمير فيليب والملكة، وعلى الرغم من كونه أصغر أبناء الملكة والدوق الأربعة ، فقد سار إيرل ويسيكس على خطى والده ، حيث عمل مع عدد من الجمعيات الخيرية والمنظمات ودعمها.

الامير فيليب الأمير إدوارد الملكة إليزابيث الثانية دوق إدنبرة الملكة

ترشيحاتنا

وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري

منافس محمد صلاح.. تعرف على مدة غياب هاري كين عن توتنهام

اعتقالات بعد أعمال شغب وسرقات وحرق للمحال في أمريكا

وزير الرياضة يتعرض لحادث سير ونقله لأحد المستشفيات

ألقاب ومناصب الأمير فيليب تؤول إلى هذا الشخص

كذب ومراوغة.. بيان جديد لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائى يؤيد الحكومة فى حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

القوى العاملة تنفي صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ