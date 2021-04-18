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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طرق مقاومة العطش والجوع أثناء نهار رمضان ..استشاري يكشف| فيديو

وجبة السحور
وجبة السحور

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،  إنه يوجد بداية من الأمس زيادة في معدلات الحساسية، كما أنه تم ظهور حساسية لم تكن قد توجد من قبل وهي الحساسية الجلدية، وتفسيرها أن تعرض الصائمين إلى ارتفاع درجة الحرارة ولم يكن لديهم رصيد لكميات مياه وفيرة بأجسامهم يتعرضوا للجفاف الداخلى.

 

وأضاف "استشاري الأمراض الصدرية"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذا الجفاف يساعد الإنسان على الشعور بالحساسية والكثير من الهرش، فمن المهم الآن هو حرص كل صائم أن يشرب كمية كبيرة من المياه خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

 

وِأشار "بدران"، إلى أنه يرشح لجميع الصائمين بـ "بطاريات المياه"، والذى تشمل تناول السلطة والزبادي والبطيخ والخيار، فتلك الأطعمة تعمل كبطاريات للمياه، حتى يستطيع كل شخص أن يستكمل صيام نهار رمضان دون أن يشعر بجوع أو عطش.

 

وأكد، أن يجب علي كل شخص يعاني من الحساسية تناول جميع الأدوية المعالجة للأعراض التى تظهر عليه، كما أنه يجب أن يستشير الطبيب ويعرف ما هي خطط الوقاية من تلك الأعراض خلال هذه الفترة.

 

وأوضح، أنه ينصح جميع الأشخاص بغسل الأنف والعين والوجه جيدا في وجود عاصفة من الرياح، وذلك لأنه أثبت أن بقاء الأتربة بما تحمل من مواد تسبب الحساسية، يعمل على زيادة نسبة الحساسية لدي الأشخاص.   

نهار رمضان الصيام بطاريات المياه اخبار التوك شو الحساسية

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