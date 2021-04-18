عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل القباني: غيابات الأهلي "اشتغالة".. وهذه نصيحتي للاعبي الزمالك

صدى البلد

أكد وائل القباني قائد فريق الزمالك السابق، أن معظم غيابات الأهلي أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها اليوم، الأحد، في تمام التاسعة  والنصف مساء، ضمن منافسات الدوري الممتاز، غير مؤثرة.

 

وقال وائل القباني في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: مباراة الأهلي والزمالك ليس لها توقعات، واللقاء سيكون صعب على الفريقين".

 

وأضاف وائل القباني: "الحديث عن غيابات الأهلي “ اشتغالة”، الأهلي يلعب منذ فترة طويلة بدون علي معلول واللاعب له بديل على أرضية الملعب، بالنسبة لإصابة حمدي فتحي فالأهلي يمتلك ديانج والسولية في منطقة وسط الملعب، جونيور أجايي لا يشارك أساسي في مباريات عديدة".

 

وواصل القباني: "محمد الشناوي هو الغياب الوحيد المؤثر في صفوف الإهلي، ولو الأهلي هيقف على الشناوي يبقى ميلعبش  كورة".

 

وتابع: "لو الأهلي كسب الزمالك سيقال إنه نادي القرن، ولو خسر سيقال إن لديه غيابات، الزمالك خاض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي دون ظهير أيسر ودون الونش أفضل لاعب في الفريق ويوسف أوباما، ورغم الزمالك كان أفضل".

 

وأشار: "لعبنا أمام الأهلي موسم 2001 دون 7 أساسيين تقريبا، ورغم ذلك تعادلنا مع الأهلي، وكنا الأفضل، والأهلي أيضا واجه الزمالك دون بعض الأساسيين في وقت سابق، وفاز باللقاء".

 

واختتم: "نصيحتي للاعبي الزمالك وباتريس كارتيرون هي التركيز مثل آخر 3 مباريات للفريق أمام مولودية الجزائر وتونجيث وحرس الحدود،  وإن شاء الفريق يكون في يومه".

 

ويسعى الزمالك للفوز على الأهلي لتأمين تواجده على قمة جدول مسابقة الدوري، بينما يطمح الأهلي في التغلب على الغيابات وانتزاع الثلاث نقاط من الزمالك لمواصلة الزحف نحو القمة.

 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع بـ 27 نقطة، ويتبقى له 7 مواجهات مؤجلة.

وائل القباني أخبار نادي الزمالك الأهلى الأهلي والزمالك نادي الزمالك

ترشيحاتنا

الاختيار 2 .. من هي سامية شنن المرأة الوحيدة المتهمة في قضية مذبحة كرداسة؟

الحبس سنتين وغرامة 200 ألف عقوبة التنمر فى تعديلات قانون ذوى الإعاقة

التحقيق مع " تربي " اضرم النار فى جثة سيدة مصابة بكورونا فى مقابر بحلوان

الصحة: فحص 8.4 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك

9 هواتف تحصل عليه أولا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل أندرويد 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

حكم نهائى يؤيد الحكومة فى حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورياح على البلاد غدا.. والطقس شديد الحرارة

خاص .. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد تعرضه لحادث سير

وزير الرياضة يتعرض لحادث سير ونقله لأحد المستشفيات

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

القوى العاملة تنفي صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

كذب ومراوغة.. بيان جديد لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ