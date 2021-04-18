وائل القباني: غيابات الأهلي "اشتغالة".. وهذه نصيحتي للاعبي الزمالك

أكد وائل القباني قائد فريق الزمالك السابق، أن معظم غيابات الأهلي أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الدوري الممتاز، غير مؤثرة.

وقال وائل القباني في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: مباراة الأهلي والزمالك ليس لها توقعات، واللقاء سيكون صعب على الفريقين".

وأضاف وائل القباني: "الحديث عن غيابات الأهلي “ اشتغالة”، الأهلي يلعب منذ فترة طويلة بدون علي معلول واللاعب له بديل على أرضية الملعب، بالنسبة لإصابة حمدي فتحي فالأهلي يمتلك ديانج والسولية في منطقة وسط الملعب، جونيور أجايي لا يشارك أساسي في مباريات عديدة".

وواصل القباني: "محمد الشناوي هو الغياب الوحيد المؤثر في صفوف الإهلي، ولو الأهلي هيقف على الشناوي يبقى ميلعبش كورة".

وتابع: "لو الأهلي كسب الزمالك سيقال إنه نادي القرن، ولو خسر سيقال إن لديه غيابات، الزمالك خاض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي دون ظهير أيسر ودون الونش أفضل لاعب في الفريق ويوسف أوباما، ورغم الزمالك كان أفضل".

وأشار: "لعبنا أمام الأهلي موسم 2001 دون 7 أساسيين تقريبا، ورغم ذلك تعادلنا مع الأهلي، وكنا الأفضل، والأهلي أيضا واجه الزمالك دون بعض الأساسيين في وقت سابق، وفاز باللقاء".

واختتم: "نصيحتي للاعبي الزمالك وباتريس كارتيرون هي التركيز مثل آخر 3 مباريات للفريق أمام مولودية الجزائر وتونجيث وحرس الحدود، وإن شاء الفريق يكون في يومه".

ويسعى الزمالك للفوز على الأهلي لتأمين تواجده على قمة جدول مسابقة الدوري، بينما يطمح الأهلي في التغلب على الغيابات وانتزاع الثلاث نقاط من الزمالك لمواصلة الزحف نحو القمة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع بـ 27 نقطة، ويتبقى له 7 مواجهات مؤجلة.